Служба фінрозслідувань буде створена не пізніше 2017 року - Данилюк

Про це в інтерв'ю Фокусу розповів міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Для ліквідації податкової поліції та створення Служби фінансових розслідувань потрібно прийняти спеціальний закон. Хотілося укомплектувати нову службу в цьому році, але, швидше за все, станеться це вже в 2017-му", - зазначив він.

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За словами Данилюка, найважливішим питанням при створенні нової служби є питання кадрів.

"Хтось з числа податкових міліціонерів, напевно, залишиться, але кістяк буде складатися з абсолютно нових осіб, яких відберуть на прозорому конкурсі. І це буде не 1500 чоловік, які зараз працюють у кількох органах у сфері протидії фінансовим злочинам, а 2500. І найголовніше, що ця служба стане не силовою, а в першу чергу аналітичною", - підкреслив він.