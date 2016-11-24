НБУ надав трьом банкам кредити рефінансування на 1,3 мільярда гривень

Національний банк України надав трьом банкам рефінансування на 1,339 млрд грн під 16% річних, повідомляється на сайті регулятора.

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«23 листопада відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволені заявки трьох банків на загальну суму 1,339 млрд грн з відсотковою ставкою у розмірі 16% річних», - йдеться в повідомленні.

При цьому НБУ не уточнив, які саме банки отримали кошти.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування в жовтні знизився на 2,311 млрд грн, або на 2,9%, – до 78,732 млрд грн.