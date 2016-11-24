Україна ризикує опинитися без підтримки міжнародних фінансових організацій – НБУ

Україна вже ризикує опинитися без підтримки міжнародних фінансових організацій і не отримати транш від Міжнародного валютного фонду цього року.

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Про це під час засідання ради Національного банку заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Україна ризикує опинитися без підтримки міжнародних фінансових організацій. На жаль, ми маємо дуже високі ризики, що ми не отримаємо цей транш від МВФ цього року», - сказала вона.

Гонтарева зазначила, що НБУ цього року тричі змінював прогноз зростання міжнародних резервів.

«Цього року ми тричі змінювали прогноз щодо резервів. Зараз наш прогноз - 17,5 млрд дол., але цей прогноз включає в себе 600 млн від ЄС і 1,3 млрд дол. від МВФ», - сказала вона, додавши, що існує ймовірність ще одного перегляду прогнозу резервів у бік їх зменшення.

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Голова НБУ повідомила, що наступного року Україна має отримати чотири транші МВФ на 5,4 млрд грн, і нам необхідно буде сплатити більш як 2,5 млрд на обслуговування наших боргів, а також вже повертати перший транш за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році.

«Наш прогноз щодо поточного рахунка на наступний рік - мінус 2,9 млрд дол. Тому я хочу, щоб усі зрозуміли, що ми маємо резерви на сьогодні 15,5 млрд дол. і почнемо їх втрачати кожен день, і ту крихку стабільність, в якій ми живемо останні півтора року, ми почнемо втрачати з кожним днем», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співробітництво з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш як річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомила про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняла рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередні транші Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд дол.

Зараз йде третій перегляд програми, результатом якого може стати виділення нашій країні четвертого кредитного траншу за програмою у розмірі 1,3 млрд дол. Уряд розраховує, що ці кошти можуть прийти в Україну вже до кінця року, проте ймовірність такого сценарію залишається невисокою.

Ключовими вимогами МВФ є ухвалення бюджету на 2017 рік, посилення відповідальності чиновників і доведення до судів справ про факти корупції, а також розробка моделі пенсійної системи та збалансованої системи оподаткування.