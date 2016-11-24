Виконавча служба скасувала рішення про арешт грошей і майна Бахматюка на 1,2 мільярда

Виконавча служба Міністерства юстиції скасувала рішення про арешт грошових коштів, рухомого і нерухомого майна на 1,2 млрд грн власника двох неплатоспроможних банків і власника найбільшого в Україні за розміром земельного банку агрохолдингу «Укрлендфармінг " Олега Бахматюка, повідомила прес-служба агрохолдингу.

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«Ми з самого початку говорили про незаконність такого рішення. Подібні дії (заяви Національного банку України про арешт майна агрохолдингу - УНІАН) спрямовані виключно на дестабілізацію компанії, в якій працює понад 37 тисяч осіб. Це скоріше невдала спроба піару НБУ», - цитує прес-служба слова Бахматюка.

Прес-служба зазначила, що в даний час "Укрлендфармінг" веде успішні переговори зі своїми кредиторами, про що свідчить реструктуризація 1,5 млрд дол. зовнішнього фінансування агрохолдингу.

«Ми готові до будь-якого діалогу зі своїми кредиторами, в тому числі і з Національним банком України» - наводяться в повідомленні слова Бахматюка.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби НБУ, виконавча служба Міністерства юстиції 28 жовтня відкрила виконавче провадження за рішенням суду про арешт рухомого і нерухомого майна Бахматюка, а також його грошових коштів, розміщених на поточних рахунках банків "Фінансова ініціатива" та "VAB Банк". Згідно з повідомленням, мова йде про суму в розмірі 1,2 млрд грн за кредитною угодою «VAB Банку», в якому Олег Бахматюк виступив фінансовим поручителем.

За розрахунками НБУ, сума заборгованості Олега Бахматюка перед державою, українським бізнесом і українцями, які були його кредиторами банків, становить 37,9 млрд грн.

Прес-служба "Укрлендфармінгу" спростувала інформацію про накладення арешту на його майно, зазначивши, що це рішення було оскаржене в Апеляційному суді.

«Укрлендфармінг» є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом та виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки.