Рада НБУ щоквартально оцінюватиме вплив дій регулятора на економіку

Рада Національного банку України здійснюватиме щоквартальний аналіз грошово-кредитної політики регулятора, а також її впливу на економіку країни.

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Про це під час засідання ради заявив її голова Богдан Данилишин.

«Ми обов'язково проводитимемо щоквартальний аналіз Радою Національного банку України грошово-кредитної політики, яка формується і проводиться в державі, та її впливу на соціально-економічний розвиток нашої держави», - сказав він.

Він нагадав, що рада НБУ відповідно до закону повинна збиратися не менш як 10 разів на рік.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні президент України Петро Порошенко своїм указом призначив членами Ради НБУ, яка формується главою держави та Верховною Радою, Богдана Данилишина та Василя Фурмана.

Верховна Рада України 7 липня призначила нових членів ради НБУ за парламентською квотою, до складу якої увійшли завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Віктор Козюк – терміном на 7 років, екс-директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова – на 6 років, член редакційної ради VoxUkraine Тимофій Милованов – на 5 років, екс-заступник голови НБУ Віра Ричаківська на 4 роки.