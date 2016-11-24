Гонтарева звинуватила популістів у розхитуванні "крихкої стабільності"

Популізм і політичні інсинуації розхитують крихку макроекономічну стабільність, в якій наша країна перебуває в останні півтора року.

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Про це в ході засідання ради Національного банку України заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

«Ці загравання з популізмом і політичні інсинуації розхитують макроекономічну стабільність нашої країни», - сказала вона.

Вона зазначила, що майже 2 місяці НБУ перебуває під політичним тиском.

«Ризик у тому, що структурні реформи, які необхідні для забезпечення стійкості нашої економіки, проводяться в країні все повільніше й повільніше. Народні депутати гальмують проведення реформ, які ми узгодили з нашими міжнародними кредиторами і МВФ. Це і пенсійна реформа, і реформа ринку землі», - підкреслила Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови НБУ, Україна ризикує опинитися без підтримки міжнародних фінансових організацій і не отримати транш від Міжнародного валютного фонду цього року.