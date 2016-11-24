Остання місія МВФ свідчить про сумний програш офіційного Києва - Atlantic Council

Місія Міжнародного валютного фонду працювала у Києві з 3 по 17 листопада. Українська влада сподівалися почути позитивне рішення про виділення країні чергового траншу в рамках чотирирічної програми фінансової допомоги на загальну суму 17,5 мільярда доларів, з яких Україна вже отримала 7,7 мільярда доларів. Але відповіддю МВФ стало чітке "ні".

Про це повідомляє Новий час з посиланням на експерта The Atlantic Council Андреса Аслунда.

"Місія провела конструктивні дискусії з владою щодо всіх кроків, необхідних для завершення третьої оцінки. Незважаючи на досягнутий прогрес, керівництву країни знадобиться більше часу на впровадження політики забезпечення середньостроковій фіскальної стабільності, включаючи прийняття бюджету на 2017 рік, відповідного цілям програми. Дискусії з цих питань продовжаться", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Мінфіні назвали закони, необхідні для отримання чергового траншу МВФ

Фонд зазвичай дипломатичний в своїх заявах, однак цього разу риторика по закінченні місії звучала незвично суворо.

Аслунд вважає, що головний привід для побоювань – корупція. Завжди дипломатичний МВФ у цьому питанні несподівано різкий: “Особливо рішучі кроки мають бути зроблені у сфері боротьби з корупцією, яка залишається найбільш часто згадуваною перешкодою ведення бізнесу в Україні. Незважаючи на прогрес у створенні нових інститутів, включаючи Національне антикорупційне бюро України, та публікацію декларацій високопосадовців, серйозних результатів у кримінальному переслідуванні та покарання корупціонерів, а також повернення коштів ще треба досягти".

Ця цитата показує, що МВФ не вірить в плани української влади щодо боротьби з корупцією. Вона зможе переконати в цьому своїми діями або створенням відповідних програм, але на даний момент помітно все більшу недовіру фонду до української влади.

У заяві МВФ практично не згадується фіскальна і монетарна політика, якою займаються Міністерство фінансів і Національний банк. До того ж Фонд не вказує, коли місія повернеться, але дає зрозуміти, що не стане брати участь у грі, якщо українська влада не візьметься за корупцію всерйоз.