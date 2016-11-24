Кабмін з 1 грудня підвищує зарплати бюджетникам

Про це йдеться в постанові уряду №840.

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У пояснювальній записці до документа сказано, що підвищення мінімальної зарплати передбачено Державним бюджетом на поточний рік.

«І тому посадові оклади працівників бюджетної сфери, що розраховуються на основі Єдиної тарифної сітки, підвищено на 12,7%. Зокрема, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду зросте на 150 грн - до 1335 грн».

Причому оклади підвищуються для всіх категорій працівників окремих галузей бюджетної сфери.

Як повідомляв УНІАН, у проекті державного бюджету на 2017 рік Кабмін закладає подальше зростання зарплат. Зокрема, показник мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року передбачається збільшити вдвічі - до 3200 грн.