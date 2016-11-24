Індійська рупія впала до рекордного мінімуму

Курс індійської рупії до долара США впав у ході сьогоднішніх торгів до рекордно низької позначки, оскільки інвестфонди розпродають індійські активи на тлі збільшення ймовірності підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США в грудні, повідомляє Росбалт.

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"В ході торгів рупія подешевшала до 68,8550 за долар, але потім дещо скоротила падіння - до 68,8250 (мінус 0,4%)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вкладення іноземних інвесторів у державні та корпоративні облігації Індії впали в листопаді на 97,2 мільярда рупій (1,4 мільярда доларів), скорочення за підсумками місяця може виявитися максимальним з квітня 2014 року, свідчать дані National Securities Depository Ltd. При цьому чистий відтік капіталу з індійських акцій досяг 1,7 мільярда доларів з початку листопада.