Суд остаточно визнав НБУ винним у банкрутстві "Укргазпромбанку"

Вищий адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Національного банку України, що проявилося у невжитті заходів впливу до ліквідується "Укргазпромбанку".

Про це йдеться в ухвалі суду від 10 листопада.

"Касаційну скаргу Національного банку України - залишити без задоволення, а постанову окружного адміністративного суду р. Києва від 14.03.2016 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 26.04.2016 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "САНКО" до Національного банку України, третя особа - Відкрите акціонерне товариство "Укргазпромбанк" за участю Генеральної прокуратури України про визнання протиправною бездіяльності - без змін", - йдеться в ухвалі.

Як повідомляв УНІАН, у березні Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною бездіяльність Національного банку України в період з листопада 2014 року по квітень 2015 року щодо "Укргазпромбанку", який був у квітні 2015 року визнано неплатоспроможним.

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Суд визнав протиправною бездіяльність НБУ щодо неприйняття належних заходів щодо забезпечення захисту законних інтересів вкладників і кредиторів, безпеки зберігання коштів на банківських рахунках "Укргазпромбанку".

Фонд гарантування вкладів фізосіб 7 квітня 2015 року ввів тимчасову адміністрацію в "Укргазпромбанк" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. В серпні 2015 року з'явилася інформація про продаж "Укргазпромбанку" арабської компанії Primestar Energy FZE. Але у вересні Національний банк України прийняв рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії "Укргазпромбанку".

Довідка УНІАН. "Укргазпромбанк" працював на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов. Одним з основних власників банку до його неплатоспроможності був львівський бізнесмен Іван Діяк – в минулому народний депутат України і радник колишнього президента України Віктора Ющенка, а також колишній радник голови правління НАК "Нафтогаз України".