Гонтарева обіцяє не допустити відновлення роботи закритих за шахрайство банків

Власники неплатоспроможних банків через суди відновлюють діяльність цих фінустанов і на банківський ринок України повертаються "Зомбі" банки, заявила в ході засідання Ради Національного банку голова НБУ Валерія Гонтарева.

"Для нас не стало сюрпризом бажання власників неплатоспроможних банків з допомогою судів ухилитися від виконання своїх зобов'язань перед Національним банком, перед вкладниками. Але цього року ці суди нас змогли реально здивувати. Це можна назвати "Зомбі повертаються", тому що зараз два банки, які ми вивели з ринку за шахрайські дії, відмивання грошей - банк "Союз" та банк "Велес", - вони недавно через суди відновили свою діяльність", - сказала вона.

При цьому Гонтарева підкреслила, що НБУ не допустить, щоб ці банки отримали ліцензію.

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"Я обіцяю, що Нацбанк цього не допустить, що всі ці шахрайські дії будуть покарані. Ви можете подивитися цей банк "Велес". Це був, мабуть, найбрудніший банк з цього списку банків, які відмивають кошти. Тому що лише цьому банку НБУ завадив останнього року вивести майже 500 мільйонів доларів за фіктивними контрактами. Цей банк належить акціонеру Бондарєву, який був спонсором партії "Батьківщина". Я думаю, що ці шахрайські дії треба буде розглядати в судах, і наша прокуратура і СБУ повинні цим займатися", - сказала голова Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передано в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 16 фінустанов.