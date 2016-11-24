Гривня впала на міжбанку до 25,63 за долар

У четвер, 24 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,59/25,63 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 27,0537/27,0909 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4017/0,4027 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,5880 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 358 угод на суму 174,02 мільйона доларів.