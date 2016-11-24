Нацбанк встановив офіційну гривню на рівні 25,58 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2558,8045 (24 листопада – 2558,7619)

100 EUR – 2699,0270 (24 листопада – 2712,7994)

10 RUR – 3,9593 (24 листопада – 3,9975)

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,59/25,63 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,0537/27,0909 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4017/0,4027 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,5880 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 358 угод на суму 174,02 мільйона доларів.