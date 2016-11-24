Україна стає привабливим об'єктом для інвестицій – Порошенко

Україна демонструє значні зміни в економіці і стає привабливим об'єктом для інвестування, заявив президент України Петро Порошенко під час ділового форуму в Брюсселі.

Президент підкреслив, що зміни відбулися за останні два роки і торкнулися фактично всіх сфер життєдіяльності країни.

"Я був обраний президентом два з половиною роки тому. Тоді, два з половиною роки тому, весь Донбас був окупований... У мене не було армії. Сьогодні частина Донбасу звільнена, і ми формуємо армію в активній співпраці з НАТО і ЄС", - сказав Порошенко. - Інфляція два з половиною роки тому була 65%. Сьогодні - 8%. ВВП впав на 15%, сьогодні у нас близько 2% зростання. Дефіцит держбюджету становив 14%, зараз - не більше 3% ВВП. І це в умовах війни, коли ми 5% ВВП витрачаємо на оборону. А що було б, якщо б ми витрачали ці кошти на економіку?".

Порошенко підкреслив, що Україна послідовно виконує програму реформ, схвалену Міжнародним валютним фондом, оновлює банківську систему.

"Два роки тому золотовалютні резерви становили близько 5 мільярдів доларів, дефолт здавався неминучим. Через два роки резерви зросли до 16 мільярдів доларів і дефолту не сталося, - сказав Порошенко. - І всі ці зміни стали можливі тільки завдяки реформам".

Глава держави також звернув увагу на те, що Україна позбавилася від газової залежності від Росії. "Газ перестав бути елементом шантажу, але при цьому ми залишаємося надійним транзитером палива", - підкреслив президент.

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Не менш важливими, на його думку, є зусилля влади щодо дерегуляції. "Уявіть, тільки за одне засідання уряду, одномоментно, були скасовані 367 регуляторних актів, деякі з яких датувалися чи не двадцятим роками минулого століття, - сказав Порошенко. - І зараз дуже важливо об'єднатися і розвивати Україну разом. Саме час інвестувати в Україну".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, в Брюсселі пройшов саміт Україна – ЄС, в рамках якого відбулися зустрічі на вищому рівні, було підписано низку важливих стратегічних договорів, включаючи 10-річний меморандум про співпрацю між Україною та ЄС в енергетичній сфері.

Євросоюз є головним на сьогоднішній день ринком збуту для українського експорту, займаючи частку в 41%. З 1 січня 2016 року між Україною та ЄС діє Угода про зону вільної торгівлі.