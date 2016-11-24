Кабмін затвердив порядок розподілення конфіскованих коштів: майже половина піде на армію

Кабінет міністрів України затвердив порядок розподілу конфіскованих коштів та коштів, одержаних за рішенням суду за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, які надійшли до спеціального фонду держбюджету поточного року.

Про це йдеться в постанові уряду № 842, опублікованому на веб-порталі уряду.

Як наголошується в пояснювальній записці до постанови, мова йде про розподіл 7,7 мільярда гривень.

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За рішенням уряду, кошти розподіляються наступним чином: 46,5% від загального обсягу - на потреби Міністерства оборони, 12,3% - на потреби Національної поліції, 12% - на потреби Державного космічного агентства, 10% - на потреби Мінекономрозвитку в частині фінансування оборонних програм, 6,5% - на потреби Держспецзв'язку, 3% - на потреби СБУ, 2,6% - на потреби Національної гвардії, на 1,3% - на потреби Держприкордонслужби, ДСНС, головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки.

Розподіл коштів, за рішенням уряду, здійснює Державне казначейство.

Як повідомляв УНІАН, на поточний момент уряд очікує ухвалення парламентом законопроекту про конфіскацію коштів, вкрадених оточенням екс-президента Януковича, розмір яких становить близько 1,5 мільярда доларів.