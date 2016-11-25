Китай знову ослабив курс юаня до долара

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни знизив у п'ятницю курс національної валюти женьміньбі (офіційна назва юаня) до американської валюти на 83 базисних пункти, повідомляє Росбалт.

Зазначається, що курс нацвалюти КНР встановлено на новій позначці в 6,9168 юаня за долар. Це нове мінімальне значення за останні 8,5 років.

"Нинішнє падіння не триватиме довго", - вважає головний економіст Банку комунікацій Лянь Пін.

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Зростання амплітуди коливань юаня до долара почалося після запуску урядом КНР реформи механізму формування обмінного курсу юаня до долара. В серпні 2015 року китайський Центробанк оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня відносно валют інших країн.

Коливання біржового курсу відносно офіційного паритетного курсу, що встановлюється регулятором, не мають перевищувати 2%.