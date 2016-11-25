"Намацали чергове дно": у РФ заявили про закінчення падіння доходів росіян

Віце-прем'єр російського уряду Ігор Шувалов розповів, що падіння доходів росіян закінчилося і в новому 2017 році російський кабмін сподівається на їх зростання і, як наслідок, пожвавлення споживчого попиту в країні, повідомляє Прайм.

"Доходи населення не зростають так, як нам би хотілося. Але ми зазначаємо, що за деякими групами населення реальні доходи населення все-таки хоч трохи, але зростають. Падіння доходів закінчилося. Сподіваємося, що в майбутньому році все-таки це вже буде тенденцією для всіх груп населення, що доходи будуть зростати", розповів Шувалов. В результаті, "споживчий попит має в майбутньому році ожити, зараз споживачі поводяться досить акуратно", - зазначив російський віце-прем'єр.

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Стосовно питання економічної ситуації в Росії Шувалов заявив, що вже наступного року влада очікує зростання ВВП РФ на рівні 1%.

"Місяць до місяця російська економіка зростає, сподіваємося, що в майбутньому році це зростання буде один відсоток або більше, що для російської економіки недостатньо, але, принаймні, позитивний зростання, а не його відсутність", - пояснив він.

"Майбутнє російської економіки - це, звичайно, не сировину. Сировинний сектор буде продовжувати розвиватися - це правильно. Але гроші від сировинного сектора не варто направляти на бюджетні витрати, потрібно ці кошти, які отримає держава у вигляді податків, зберігати для майбутніх поколінь", - вважає віце-прем'єр.