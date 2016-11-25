У більшості випадків банки списують беззаставні кредити - експерт

Банкам простіше забути про дрібні кредити від 1,5 до 3 тисяч гривень, ніж боротися за них. У 90% випадків їх або списують, або переуступають за копійки.

Про це повідомляє президент ЮК "Головко і партнери" Дмитро Головко.

"Звичайно, людині цю інформацію ніхто ніколи не повідомить, але сам банк про цю дрібничку часто забуває. Наприклад, банк, в якому я раніше працював, свого часу роздав тисячі кредитних карт з лімітом у 1,5 тисячі гривень. У кожному відділенні за ним неповернень було 60-70%. Тобто люди гроші з карток знімали і не повертали. Так ось, ці заборгованості банк людям пробачив. Іншими словами, він не буде звертатися до суду та проводити якусь роботу за цим боржникам", - розповідає Дмитро Головко.

Така "доброта", за словами експерта, пояснюється дуже просто: витрати на роботу з повернення цих кредитів в рази перевищують саму суму заборгованості боржника.

"Наприклад, Ви заборгували по кредитній карті 1,5 тисячі гривень. Як з Вас їх стягнути? Зателефонувати і страшно насварити? Хтось злякається і заплатить. А якщо Ви не з боязких? Що може зробити банк? Піти до суду та отримати рішення про стягнення боргу. Але перш виконати колосальний обсяг роботи: написати позов, відправити юриста з ним до суду, заплатити судовий збір, а якщо Ви ще в області прописані – поїхати туди. А це канцелярія, транспорт, час, людський ресурс. Ще може бути кілька засідань суду, а не одне. Навіть якщо суд вирішить стягнути, це ще треба зробити: знайти держвиконавця і змусити його працювати. Я навіть не уявляю, які операційні витрати потрібно зробити, щоб просто з цим працювати. А шансів реально щось стягнути дуже небагато", - пояснює Дмитро Головко.

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Більш великі беззаставні борги банки намагаються передати, хоча б за копійки, факторинговими (колекторським) компаніям.

"Я знаю реальні приклади, коли беззаставні кредити продаються банками факторинговим компаніям за 0,1% від загальної суми виданих кредитних грошей. Тобто за 10 тисяч гривень боргу колектор заплатив банку реальними грошима всього 10 гривень. На сьогоднішній день сотні тисяч таких кредитів вже переуступлено", - повідомляє Дмитро Головко.

При цьому експерт підкреслює, що подібний підхід на стягнення заставних кредитів (автокредити, іпотека та інше) найчастіше не поширюється.

"Якщо банки і списують такі кредити, то виключно переуступаючи їх колекторам, які будуть душу витрясати з боржника. Тому що застава – це завжди "вишенька на торті", за яку боролися і будуть боротися", - резюмує президент ЮК "Головко і партнери" Дмитро Головко.