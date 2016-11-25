S&P підвищило рейтинг Києва до "В-", прогноз - стабільний

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг Києва до рівня "В-" з "СС" на тлі дострокового погашення муніципальних боргових паперів на суму 1,9 мільярда гривень, термін виплати по яких наступав 6 грудня.

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Про це говориться в повідомленні агентства. Прогноз за рейтингом - стабільний.

"Ми оцінюємо економіку Києва як слабку, але диверсифіковану. Позитивний вплив на рейтинги міста створюють низьке боргове навантаження та помірні фінансові показники", - йдеться в повідомленні S&P.

Як повідомляв УНІАН, аналогічні рейтингові дії провело щодо Києва міжнародне рейтингове агентство Fitch. Однак причина їх підвищення рейтингу - покращення суверенних позицій України в цілому.