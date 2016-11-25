Гривня подешевшала відразу на 20 копійок – до 25,83 за долар

У п'ятницю, 25 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,77/25,83 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк встановив офіційну гривню на рівні 25,58 за долар

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 27,29/27,35 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3993/0,4007 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,7263 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 270 угод на суму 150,28 мільйона доларів.