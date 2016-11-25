Гривня подешевшала відразу на 20 копійок – до 25,83 за долар
14:01, 25 листопада 2016Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,29/27,35 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 25 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,77/25,83 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 27,29/27,35 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3993/0,4007 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,7263 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 270 угод на суму 150,28 мільйона доларів.
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