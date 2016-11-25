Підвищення зарплат бюджетникам: кому й скільки "докинуть" з грудня (інфографіка)

1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної зарплати – з нинішніх 1450 гривень до 1600 гривень. Бюджетники ж до зарплати отримають додатково від 83 до 654 гривень в залежності від тарифного розряду, повідомляє Сегодня.ua.

"Мінімальний тарифний оклад (1 розряд) зросте на 150 гривень. На стільки ж підвищиться і мінімальна зарплата, яка з 1 грудня не може бути менше 1600 гривень (без вирахування податків), на руки виходить 1444 гривні. А ось з 1 січня малооплачувані стануть отримувати майже вдвічі більше: за проектом закону про держбюджет на 2017 року, мінзарплата не може бути менше 3200 гривень без вирахування податків, або 2576 на руки", - йдеться в повідомленні.

Як видно з інфографіки, з 1 грудня планове підвищення заробітків у бюджетній сфері буде невеликим. Наприклад, прибиральниця або підсобник отримають більше на 84 гривні, лікар-терапевт - на 260 гривень, доцент вишу - на 546 гривень.

Основне зростання зарплат очікується з 2017 року: у бюджетній сфері не буде зарплат нижче 3200 гривень. Але в цю суму увійдуть не тільки оклади, вони з 1 січня не зміняться, але і різні доплати і премії. Наприклад, вчитель 1 категорії (10 розряд) після підвищення тарифних ставок з 1 грудня матиме оклад 2430 гривень, або на 273 гривень більше, ніж зараз.

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Крім того, він отримає доплати: 20% від окладу за класне керівництво, 10% - за перевірку зошитів, плюс на всю цю суму нарахують надбавку за вислугу років (10%). У підсумку вийде 3475 гривень проти 3085 гривень зарплати в листопаді. Тобто з грудня надбавка складе 390 гривень. Але за січень вчитель отримає таку ж суму. Інший приклад: молодша медсестра (3 розряд) у лікарні зараз має оклад 1532 гривні та надбавку за інтенсивність роботи 30%, в сумі 1992 гривні. З 1 грудня її оклад зросте до 1615 гривень, а зарплата - до 2100 гривень (+108 гривень).

Але з 1 січня 2017 року їй держава доплатить ще 1100 гривень "просто так", бо менше ніж 3200 тепер платити не можна. За словами міністра соцполітики Андрія Реви, підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень з 1 січня 2017 року виправить зарплати у бюджетників 1-6 розрядів.

"Потрібно починати з найбідніших, тому що поки ми будемо займатися іншими зарплатами, вони будуть змушені виживати, - сказав Рева. - Що стосується більш високих розрядів, то лікарі і вчителі - це 9-й і 10-й розряди і вище. Так що їхні зарплати будуть вищі, ніж 3200 гривень. Нагадаю, що в наступному році ми їм ще й на 30% підвищимо зарплати. Фельдшер вищої категорії по 10 розряду отримає від 3960 гривень до 4230 гривень".