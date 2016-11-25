УБКІ запускає біометричну фотоверифікацію в кредитних звітах фізичних осіб

Це дозволить знизити ризики шахрайства, пов'язані з крадіжкою особистості клієнта в процесі оформлення кредиту. Рішення надається для партнерів бюро як через сайт, так і через API.

«Ідеологія сервісу полягає в боротьбі як з кредитним шахрайством, так і в захисті клієнта від зазіхань на його особисті кошти. Сучасні технології дозволяють оперативно опрацьовувати фотографії близько 20 млн осіб, які містяться в базі УБКІ, що покриває практично все активне населення країни, – говорить директор УБКІ Богдан Пшеничний. – Уже сьогодні спостерігається тенденція, коли шахраї вибирають окремі фінансові організації для фрод-атак. Зважаючи на розвиток технологій в бюро, є ймовірність, що вони будуть переміщатися тільки в ті кредитні організації, які не працюють з системами розпізнавання осіб».

Першими, хто підключився до сервісу, стали кілька великих кредитних організацій у т. ч. банків. «Ідея Банк», який в числі перших почав використовувати біометричний сервіс УБКІ, також відзначає ефективність цього сервісу. Оскільки він дозволяє запобігати шахрайству ще на стадії узгодження кредиту – у разі виявлення невідповідності клієнта його фотографіям в інших банках.

Компанії «СС Лоун», що спеціалізується на швидких позиках online, за допомогою сервісу вдалося не тільки виявити ризики шахрайства в заявках, але й скоригувати помилковий результат системи ухвалення рішень.

Тим самим сервіс дозволяє боротися як із шахрайством, так і запобігати помилкам, пов'язаним із людським фактором, у процесі ухвалення рішення за кредитами.