Лише шоста частина пенсіонерів у зоні АТО потребує виплати українських пенсій – міністр соцполітики
Лише 50 тис. із 300 тис. пенсіонерів, що залишилися на підконтрольних територіях, потребують виплати пенсії з боку України.
Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, про це заявив глава відомства Андрій Рева під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Ернстом Райхелем.
«Серед 300 тис. пенсіонерів, які залишилися там, на жаль, є померлі, і точна статистика щодо їх кількості нам не доступна. Також серед цих пенсіонерів є ті, хто сьогодні воює проти України і служить у створених окупантами органах влади. Отже, ми вважаємо, що кількість тих, хто там реально потребує допомоги, і не може переїхати на підконтрольну Україні територію, становить 50 тис. осіб», - цитує Реву прес-служба.
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Зазначається, що на момент початку антитерористичної операції на Донбасі налічувалося 1,2 млн пенсіонерів. 900 тис. з них переїхали на підконтрольні території і отримують сьогодні пенсії.
Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, відновлення соціальних виплат на окупованій території України можливе лише після повного виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності країни.
Пенсійний фонд нараховує пенсії громадянам, які залишилися на підконтрольних територіях, і виплатить їх щойно буде можливість. Кошти, які будуть необхідні для виплати накопичених пенсій, уряд отримає за рахунок збільшення доходів Пенсійного фонду або ж шляхом прямої дотації з держбюджету.