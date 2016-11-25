Українці з початку року сплатили понад 9 мільярдів військового збору

За оперативними даними, протягом січня-жовтня 2016 року до бюджету надійшло 9,1 млрд грн військового збору, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, з початку адміністрування Фіскальною службою військового збору до державного бюджету було сплачено майже 21 млрд грн військового збору.

«З серпня по грудень 2014 платники спрямували на підтримку армії 2,5 млрд грн. У 2015 році сума сплаченого податку становила понад 9 млрд грн. Майже така сама сума - 9,1 млрд грн - надійшла і з початку цього року», - йдеться в повідомленні.

ДФС також нагадала, що платниками збору є фізичні особи - як резиденти, так і нерезиденти, які отримують доходи в Україні, фізичні особи-резиденти, які отримують іноземні доходи, а також податкові агенти.

Як повідомляв УНІАН, бюджет України в 2015 році отримав понад 9 млрд грн від військового збору, запровадженого в серпні 2014 року.

Військовий збір запроваджено з 3 серпня 2014 року. Його ставка складає 1,5% від об'єкта оподаткування.

Платниками збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Для резидента об'єктом оподаткування збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування; іноземні доходи, отримані з джерел за межами України.

Об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування.