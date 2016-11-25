Гривня йде на вихідні з курсом 25,75 за долар
17:56, 25 листопада 2016Фінанси
214
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,2709/27,3213 грн/євро.
Ілюстрація REUTERS
У четвер, 25 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,72/25,75 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
Читайте такожУ Гонтаревої пояснили, чому гривня в обмінниках дорожча, ніж на міжбанку
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,2709/27,3213 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3974/0,3985 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,7244 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 508 угод на суму 297,22 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter