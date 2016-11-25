Гривня йде на вихідні з курсом 25,75 за долар

У четвер, 25 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,72/25,75 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,2709/27,3213 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3974/0,3985 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,7244 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 508 угод на суму 297,22 млн дол.