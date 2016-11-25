Янукович стверджує, що при втечі з України не мав "жодного цента" в іноземних банках

Про це він сказав на прес-конференції, яка транслювалася в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Що стосується будь-яких грошей, якихось казкових, про які багато писали, значить, на сьогоднішній день ні в одному банку світу не виявлено жодного цент, жодного цента не виявлено моїх грошей. У мене не було і немає жодних рахунків", - заявив Янукович.

"Я з України нічого не вивозив, крім особистих речей, які були ручною поклажею", - заявив Янукович.