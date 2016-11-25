Янукович стверджує, що при втечі з України не мав "жодного цента" в іноземних банках
19:24, 25 листопада 2016Фінанси
199
Екс-президент Віктор Янукович стверджує, що при втечі з України у нього не було "жодного цента" на рахунках в іноземних банках.
Віктор Янукович / REUTERS
Про це він сказав на прес-конференції, яка транслювалася в ефірі телеканалу "112 Україна".
Читайте такожУкраїна надала англійському суду докази тиску РФ під час отримання "кредиту Януковича"
"Що стосується будь-яких грошей, якихось казкових, про які багато писали, значить, на сьогоднішній день ні в одному банку світу не виявлено жодного цент, жодного цента не виявлено моїх грошей. У мене не було і немає жодних рахунків", - заявив Янукович.
"Я з України нічого не вивозив, крім особистих речей, які були ручною поклажею", - заявив Янукович.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter