СБУ прикрила call-центр, який вимагав гроші у боржників банку "Михайлівський"

Співробітники СБУ спільно з працівниками прокуратури викрили в Києві діяльність call-центру, через який незаконно вимагали гроші у боржників банку "Михайлівський" в інтересах колишнього власника установи.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в рамках досудового розслідування з розкрадання коштів банку колишнім власником правоохоронці встановили, що зловмисники передали частину боргових зобов'язань "Михайлівського" іншій фінансовій структурі. Ділки, через підконтрольний столичний call-центр, незаконно дзвонили позичальників банку з вимогами сплатити гроші на її рахунку.

Під час обшуків у приміщеннях call-центру оперативники СБУ виявили списки вкладників банку, базу даних боржників, близько тисячі порожніх і заповнених бланків "Банк "Михайлівський", велика кількість сім-карт, з яких здійснювалися телефонні дзвінки клієнтам.

Триває досудове слідство.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних за проведені ним сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень - до 2,6 мільярда гривень.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозр та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський", який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В результаті реалізації злочинної схеми в банку "Михайлівський" постраждали 14 тисяч вкладників, які в цілому втратили близько 1,5 мільярда гривень.