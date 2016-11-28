Китай знову зміцнив курс юаня до долара після рекордних послаблень

Народний банк Китаю в понеділок, 28 листопада, зміцнив юань до долара на 0,18% після того, як китайська валюта в середині листопада оновила мінімум з 2008 року, передає ПРАЙМ.

ЦБ встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,9042, що на 126 пунктів нижче фіксингу минулої п'ятниці, коли курс становив 6,9168.

З середини листопада курс юаня до долара кілька разів оновлював історичні мінімуми з 2008 року.

Читайте такожКитай створює фонд обсягом 10 мільярдів євро для інвестицій в Східну ЄвропуКитайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

В серпні 2015 року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що потрясло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулися ще три хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015/2016 (до 6,55), в липні 2016 року (до 6,67), третя почалась у жовтні.

Після першої хвилі експерти стверджували, що ЦБ навмисно девальвує юань для стимулювання експорту. Прем'єр Лі Кецян, глава регулятора Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи спростували ці заяви.