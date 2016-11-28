Китай знову зміцнив курс юаня до долара після рекордних послаблень

08:28, 28 листопада 2016
Фінанси
93

З середини листопада курс юаня до долара кілька разів оновлював історичні мінімуми з 2008 року.

REUTERS

Народний банк Китаю в понеділок, 28 листопада, зміцнив юань до долара на 0,18% після того, як китайська валюта в середині листопада оновила мінімум з 2008 року, передає ПРАЙМ.

ЦБ встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,9042, що на 126 пунктів нижче фіксингу минулої п'ятниці, коли курс становив 6,9168.

З середини листопада курс юаня до долара кілька разів оновлював історичні мінімуми з 2008 року.

Читайте такожКитай створює фонд обсягом 10 мільярдів євро для інвестицій в Східну ЄвропуКитайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

В серпні 2015 року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що потрясло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулися ще три хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015/2016 (до 6,55), в липні 2016 року (до 6,67), третя почалась у жовтні.

Після першої хвилі експерти стверджували, що ЦБ навмисно девальвує юань для стимулювання експорту. Прем'єр Лі Кецян, глава регулятора Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи спростували ці заяви.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter