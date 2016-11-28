Вкладникам банку "Фінанси та кредит" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 28 листопада 2016 року відновлює виплати коштів вкладникам ліквідованого банку "Фінанси та Кредит", повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, для отримання коштів вкладники банку "Фінанси і Кредит" з 28 листопада 2016 року до 10 січня 2017 року включно можуть звертатись до установ банку "Південний".

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 грудня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Фінанси та Кредит". Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк "Фінанси та Кредит" (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) та F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.