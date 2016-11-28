Ліквідацію банку сина Януковича продовжили до 2020 року

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив до 2020 року ліквідацію "Всеукраїнського банку розвитку", що належить сину екс-президента України Олександру Януковичу, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, Фонд гарантування також продовжив повноваження ліквідатора банку Сергія Міхно.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 21 грудня 2014 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Всеукраїнського банку розвитку". З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація у зв'язку з визнанням його неплатоспроможним.

Володіє банком група компаній "МАКО", що належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявляла, що клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС і також група має намір оскаржити рішення НБУ в українському суді. При цьому група визнавала, що банк знаходиться в складній ситуації внаслідок втрати відділень в Криму і на сході України, через що розраховувала на підтримку НБУ.

"Всеукраїнський банк розвитку" (м. Київ) працює на ринку України з 2009 року і входив до групи великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича при владі активи банку зросли майже у 13 разів.