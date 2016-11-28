Американський інвестбанк Morgan Stanley знизив прогноз зростання ВВП Росії

Американський інвестиційний банк Morgan Stanley знизив прогноз зростання ВВП Росії в 2017 році до 1,2% з 1,4% через більш жорстку бюджетну політику, яка чинитиме тиск на споживчий попит, передає Bloomberg.

Експерти банку очікують прискорення зростання російської економіки пізніше - в 2018 році напередодні президентських виборів.

Читайте такожРадник Путіна прирівняв стан російської економіки до інфаркту міокарда«Темпи зростання економіки Росії як і раніше будуть залежати від динаміки нафтових котирувань, а також від внутрішньої і зовнішньої політики. Щодо цін на нафту наші очікування залишаються без змін. Ми очікуємо, що в середньому вартість нафти марки Urals в 2017 році складе $50 за барель і підніметься до $53 за барель в 2018 році. Між тим планована жорстка економія чинитиме тиск на споживчий попит, який, за нашими новими оцінками, зросте в 2017 році на 1,1% проти 2,1%, що очікувалися раніше», - йдеться в повідомленні банку.

Експерти інвестбанку виділяють кілька варіантів дій для російської влади. Зокрема, вони вказують на можливість збереження жорсткої бюджетної політики або запуску стимулювання економіки за рахунок додаткових нафтових доходів через зростання цін на нафту. Крім того, на думку Morgan Stanley, російський уряд може або розпочати проведення структурних реформ, або зберегти статус-кво. Однак за відсутність реформ потенційне зростання економіки в 2017-2019 роках буде обмежено рівнем 1,1% в річному вираженні, а в довгостроковій перспективі зростання ВВП складе не більше 1,8% на рік, вважають експерти банку.