"Укрнафта" перевела всі закупівлі до системи ProZorro

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія "Укрнафта" перевела закупівлі своїх структурних підрозділів у систему публічних закупівель ProZorro, повідомляє прес-служба компанії.

"Укрнафта" продовжує реформування системи закупівель, підключивши до ProZorro регіональні підрозділи компанії. C 14 по 28 листопада 2016 року структурні одиниці компанії розмістили заявки на електронні закупівлі в системі ProZorro на загальну суму понад 2,9 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що "Укрнафта" провела навчання спеціалістів у сфері закупівель із структурних одиниць в Полтавській, Сумській, Чернігівській, Львівській та Івано-Франківській областях. Тренінги були організовані 7 та 15 листопада в Охтирці (Сумська область) та Долині (Івано-Франківська область) силами співробітників компанії і представників електронного майданчика zakupki.prom.ua.

"Станом на 28 листопада "Укрнафта" розмістила в системі ProZorro 35 заявок на суму понад 32 мільйони гривень. Були оголошені тендери на труби, трубопровідну арматуру, мастильні матеріали, металопрокат, запасні частини для автомобільної та офісної техніки", - зазначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня "Укрнафта" почала роботу з Crown Agents (світовим експертом в галузі інституційного розвитку та управління поставками в рамках проекту з реформування процесів закупівель.

Наприкінці жовтня компанія приєдналася до електронної системи публічних закупівель Prozorro і розмістила в цій системі перше тендерна пропозиція на закупівлю масел і трубної продукції орієнтовною вартістю 21 мільйон гривень. Тоді ж стартував процес залучення до системи публічних закупівель структурних підрозділів компанії.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка компанії у загальнодержавній видобутку нафти з газовим конденсатом в 2015 році склала 67,9%, частка у загальному видобутку газу – 7,6%. Бурові управління "Укрнафти" мають 58 бурових установок, 1941 нафтову і 177 газових свердловин. "Укрнафта" володіє 537 АЗС майже у всіх регіонах України. 50%+1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Prozorro – електронна система публічних закупівель, що дозволяє учасникам проводити відкрито і брати участь в тендерах. Система створена в 2015 році, гарантом прозорості розробки та роботи системи виступає Transparency International Ukraine. З 1 серпня 2016 року система Prozorro стала обов'язковою для використання всіма державними замовниками України.