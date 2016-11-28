Гривня на міжбанку зміцнилася на 7 копійок - до 25,68 за долар

У понеділок, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,65/25,68 гривні/долар, повідомив УНІАН ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,29/27,35 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3993/0,4007 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,6702 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 164 угоди на суму 70,78 мільйона доларів.