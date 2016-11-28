Зведений бюджет України пішов у "мінус" на 27 мільярдів

Дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-жовтня цього року становив 26,866 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 26,792 млрд грн.

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Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, дефіцит державного бюджету за цей період становив 60,303 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 2,768 млрд грн.

Також повідомляється, що місцеві бюджети за підсумками 10 місяців зведені з профіцитом на рівні 33,437 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-вересня становив 31,692 млрд, дефіцит держбюджету - 63,401 млрд грн.