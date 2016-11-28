Держзакупівлі по-новому: економія завдяки Prozorro перевищила 7 мільярдів

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель ProZorro, яка поширилася на всіх держзамовників з 1 серпня, станом на 28 листопада становила 7,03 млрд грн.

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Відповідна інформація опублікована в модулі бізнес-аналітики ProZorro.

При цьому середня економія у проведених тендерах становила 13%, а середня кількість учасників торгів - 2,5 на кожний тендер.

Найбільше тендерів у ProZorro провели Київська міська державна адміністрація (більш як 50 тис.), Міністерство інфраструктури (25 тис.), Дніпропетровська обласна державна адміністрація (17,5 тис.), а також Дніпровська і Маріупольська міські ради (по 11 тис.).

Як повідомляв УНІАН, система електронних державних закупівель ProZorro з 1 серпня стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників у разі закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн - для робіт.

Раніше в Мінекономрозвитку розраховували, що за підсумками 2016 року використання ProZorro дозволить заощадити близько 5 млрд грн, а у 2017 році - 50 млрд грн.

Українська система ProZorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) у номінації Public Sector.