Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку купити "Універсал Банк"

Антимонопольний комітет України дозволив Сергію Тігіпку, власнику «ТАСкомбанку», купити «Універсал Банк», що входить до складу міжнародної фінансової групи Eurobank (Греція).

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«Дозволити фізичній особі - громадянину України Тігіпку Сергію Леонідовичу опосередковане (через компанію Bailican Limited (м. Нікосія, Кіпр) придбання акцій «Універсал Банку» (Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління», - йдеться у рішенні комітету, оприлюдненому на його сайті.

Крім того, як повідомляється на сайті АМКУ, Тігіпко також отримав дозвіл на опосередковане (через компанію TAS Overseas Investments Ltd (м. Нікосія, Кіпр) придбання понад 50% акцій страхової компанії Aegon Life Ukraine (м. Київ, Україна), що входить до складу міжнародної страхової групу Aegon з центральним офісом у Гаазі (Нідерланди).

Довідка УНІАН. Сергій Тігіпко обіймав високі посади у період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра і міністра соціальної політики в уряді Микола Азарова, а також голови Національного банку України в 2003-2004 роках.

«ТАСкомбанк» (раніше банк «Бізнес Стандарт», Київ), який належить Тігіпку, працює на ринку України з 1989 року, займаючи за станом на 1 жовтня 25-е місце серед 100 діючих банків за обсягом активів.