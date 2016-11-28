Гривня почала тиждень зі зміцнення на міжбанку і за офіційним курсом

У понеділок, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,64/25,67 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,2709/27,3213 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3974/0,3985 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,6595 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 396 угод на суму 190,54 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2565.9521 (28 листопада – 2572.4426)

100 EUR – 2716.8301 (28 листопада – 2724.7312)

10 RUR – 3.9528 (28 листопада – 3.9810)