ЗМІ відправили Гонтареву у відставку – Нацбанк спростував

Інформація про відставку голови Національного банку України Валерії Гонтаревої не відповідає дійсності, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

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«Ця інформація не відповідає дійсності», - повідомив представник прес-служби, коментуючи відповідні публікації в ЗМІ.

Раніше про те, що голова НБУ найближчим часом залишить свою посаду, повідомив сайт «24» з посиланням на свої джерела в Адміністрації президента та в Національному банку.