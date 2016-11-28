ЗМІ відправили Гонтареву у відставку – Нацбанк спростував
19:09, 28 листопада 2016Фінанси
739
У НБУ заявили, що інформація не відповідає дійсності.
Валерія Гонтарєва / REUTERS
Інформація про відставку голови Національного банку України Валерії Гонтаревої не відповідає дійсності, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.
Читайте такожГонтарева звинуватила популістів у розхитуванні "крихкої стабільності"
«Ця інформація не відповідає дійсності», - повідомив представник прес-служби, коментуючи відповідні публікації в ЗМІ.
Раніше про те, що голова НБУ найближчим часом залишить свою посаду, повідомив сайт «24» з посиланням на свої джерела в Адміністрації президента та в Національному банку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter