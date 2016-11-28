Міжнародні резерви України скоротилися вперше за сім місяців

Поточний рівень міжнародних резервів України становив 15,2 млрд дол. США, повідомили УНІАН у Національному банку України.

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Таким чином, порівняно з початком листопада резерви знизилися на 0,3 млрд дол., або на 1,9%.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у вересні зросли на 9,9%, або на 1,4 млрд дол., - до 15,5 млрд дол.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., – до 13,3 млрд дол. на 1 січня 2016 року.