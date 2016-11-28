Мінфін у грудні хоче позичити на внутрішньому ринку більше валюти, ніж планував

Міністерство фінансів України відкоригував графік аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на четвертий квартал, збільшивши кількість аукціонів з розміщенням валютних паперів у грудні.

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Як повідомляється на сайті міністерства, 13 грудня Мінфін планує розміщення валютних облігацій термінами обігу 17, 18 і 20 місяців, 20 грудня – 22 і 24 місяці.

Раніше Мінфін планував провести у грудні лише один аукціон з розміщення валютних облігацій терміном обігу 2 роки – 13 грудня.

Також оновлений графік передбачає розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3 місяці, у грудні двічі – 6 і 27 грудня.

Крім того, як і раніше, Мінфін має намір щотижня по вівторках до кінця року пропонувати інвесторам гривневі облігації терміном обігу 6, 9 і 12 місяців, а також по черзі – термінами обігу 2 роки, 3 роки і 5 років.

Довідка УНІАН. Станом на 25 листопада обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 540,369 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України знаходяться держпапери на суму 360,646 млрд грн, або 67% від їх загального обсягу.