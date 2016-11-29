Мінфін розраховує на отримання траншу МВФ до кінця року

Міністерство фінансів України розраховує, що Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду в грудні збереться на засідання щодо оцінки виконання нашою країною програми EFF, затвердженої в березні 2015 року, і прийме рішення про виділення Києву четвертого кредитного траншу в розмірі 1,3 млрд дол. Про це УНІАН повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Ми розраховуємо, що засідання Ради директорів (МВФ - УНІАН) відбудеться до кінця року. Ми чекаємо і розраховуємо. Ми також розраховуємо отримати гроші до кінця року. Але нічого поганого не буде, якщо вони прийдуть вже в січні», - сказав міністр.

Читайте такожГонтарєва звинуватила популістів у розхитуванні "крихкої стабільності"Він також повідомив, що представники Фонду задоволені проектом державного бюджету на 2017 рік і ходом обговорення інших питань, зокрема, пенсійної та земельної реформ. «Бюджет вони бачили, у нас тут повне порозуміння, добра взаємодія. Вони їм задоволені. А що стосується пенсійного законопроекту - він напрацьовується», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні цього року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомила про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і ухвалила рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередніх транші Україна одержала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становив 7,62 млрд дол.

Зараз йде третій перегляд програми, результатом якого може стати виділення нашій країні четвертого кредитного траншу за програмою у розмірі 1,3 млрд дол. Уряд розраховує, що ці кошти можуть надійти в Україну вже до кінця року, проте ймовірність такого сценарію залишається невисокою.

Ключовими вимогами МВФ є ухвалення бюджету на 2017 рік, посилення відповідальності чиновників і доведення до судів справ про факти корупції, а також розробка моделі пенсійної системи та збалансованої системи оподаткування.