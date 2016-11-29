Нацбанк готується до відновлення фінансових операцій з Іраном

Національний банк України найближчим часом допрацює свої нормативні документи, і українські банки зможуть відкривати коррахунки і проводити операції з іранськими банками.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву заступника глави НБУ Олега Чурия в ході традиційної зустрічі з керівниками 40 найбільших банків.

Читайте такожРада НБУ щоквартально оцінювати вплив дій регулятора на економіку«В цьому місяці набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, якою, зокрема, скасовуються санкції на проведення фінансових операцій з банками Ірану. Після того, як Національний банк найближчим часом приведе свої нормативні вимоги у відповідність з цією постановою, українські банки також зможуть відкривати коррахунки і проводити операції з іранськими банками», - зазначив Чурий.

Він також повідомив, що перше засідання робочої групи по співробітництву між банківськими системами Ірану та України, відбулося минулого тижня. Надалі група планує детальніше опрацювати потенційні шляхи співпраці між банківськими системами двох країн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році планує відновити співпрацю з Ісламською Республікою Іран в політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах після 11-річної перерви.