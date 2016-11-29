У Нацбанку запевняють, що підвищення "мінімалки" не призведе до зростання цін

Вплив анонсованого урядом підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 3,2 тис. грн з 2017 року на рівень інфляції в наступному році буде стриманим і не спричинить виходу інфляції за цільові межі ну рівні 8% плюс/мінус 2 п.п.

Читайте такожУ Мінфіні запевняють, що в держбюджеті-2017 достатньо коштів для підвищення "мінімалки" до 3200 гривень

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на виступ заступника голови НБУ Дмитра Сологуба під час традиційної наради з керівниками 40 найбільших українських банків.

Як наголошується в повідомленні, в результаті підвищення мінімальної зарплати Нацбанк прогнозує зростання середньої номінальної заробітної плати в 2017 році приблизно на 23%. Особливо високими темпами середня зарплата зросте для низькооплачуваних працівників. Як наслідок, зросте їх споживання, здебільшого продовольчих товарів. При цьому ефект на платіжний баланс, а, отже, на валютний ринок, буде мінімальним, оскільки додаткові доходи будуть спрямовані переважно на товари внутрішнього виробництва.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав до другого читання Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік, який передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тис. грн.

На ці цілі передбачено додаткові видатки в обсягу близько 28,3 млрд грн, що дасть змогу забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Додаткові доходи уряд очікує отримати за рахунок підвищення відрахувань прибутку Національного банку України на 4 млрд грн, дивідендів – на 1,6 млрд грн і зростання податкових надходжень в результаті підвищення зарплати - на 9,4 млрд грн по держбюджету і на 10,9 млрд грн – по місцевих бюджетах.