У НБУ назвали кількість українських банків, які потребують збільшення капіталу

За результатами проведеної Національним банком України діагностики другої двадцятки банків 12 з них ще потребують збільшення капіталу.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву заступника голови НБУ Катерини Рожкової під час традиційної зустрічі з керівниками 40 найбільших українських банків.

«Топ-20 банків виконали свої зобов'язання щодо докапіталізації, по одному банку така перевірка ще триває. З другої двадцятки банків - 12 ще потребують збільшення капіталу», - сказала Рожкова.

За її словами, для цієї групи банків, згідно з домовленістю з Міжнародним валютним фондом, термін досягнення нульового рівня достатності капіталу продовжений на 1 місяць - до кінця 2016 року.

Також вона повідомила, що з третьої групи, що налічує 21 банк, 2 - не потребують докапіталізації, 8 - потребують довнесення капіталу лише для досягнення мінімального розміру статутного капіталу, 11 банкам необхідно докапіталізуватися на ту чи іншу суму. «Наступний рік буде присвячений діагностиці невеликих банків», - анонсувала Рожкова.

Крім того, вона нагадала про майбутнє набуття чинності нових правил оцінки банками ризиків щодо активів і зазначила, що регулятор знаходиться в постійному діалозі з банківським співтовариством і розглядає конструктивні пропозиції, які виникають в процесі тестового періоду.

Крім цього, Рожкова представила новий підхід до банківського нагляду, який буде базуватися на оцінці ризиків і дозволить посилити якість і глибину аналізу банківської діяльності, щоб наглядова функція відповідала ризикам банків для всієї системи.

Як повідомляв УНІАН, найбільші банківські установи за результатами діагностичного обстеження топ-20 банків, проведеного Національним банком України у 2015 році, до 1 вересня 2016 року вжили заходів щодо виконання програми докапіталізації сукупним обсягом 108 млрд грн.

Цього році НБУ проводив діагностику ще 40 банків, проаналізувавши активи 60 банків, на які в сукупності припадає 97% банківського сектора.

Раніше, в травні, голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що в рамках узгодженого з Міжнародним валютним фондом плану докапіталізації українські банки повинні досягти адекватності капіталу в 10% протягом наступних 4 років.