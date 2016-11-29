Мінсоцполітики: тотальна монетизація субсидій на даний момент "нереальна технологічно"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час дебатів щодо монетизації субсидій повідомив директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

«Міністерство соціальної політики не бачить у найближчій перспективі можливості монетизації всіх субсидій. Це просто нереально зробити технологічно, тому що, навіть якщо спроектувати ситуацію, коли потрібно відкрити 7 млн особистих рахунків для виплати субсидії, – це може розтягнутися на півроку-рік мінімум», - сказав Музиченко.

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Він зазначив, що монетизація розглядається сьогодні як один із варіантів розвитку системи субсидій, що має стимулювати населення економити енергоресурси. У той же час, є два варіанти монетизації: на рівні підприємств теплокомуненерго, коли їм у грошовій формі виплачуються кошти за субсидіантів, розраховані на підставі соціальних нормативів споживання, і на рівні населення, коли кожне домогосподарство отримує кошти на власний рахунок.

Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк зазначив, що до кінця поточного опалювального періоду можна запровадити монетизацію заощадженої суми субсидії.

«Для цього є можливість залучити ресурси, і є час, щоб завершити технічно до квітня», - сказав Вовк.

Також він зазначив, що правильним рішенням було б впровадити план зниження соціальних норм споживання енергоресурсів. Соціальні норми споживання розраховуються виходячи з реального середнього споживання домогосподарств і використовуються для розрахунку суми субсидії.

Однак у минулому опалювальному періоді через завищені норми на рахунках домогосподарств сформувалася економія субсидії більш ніж на 10 млрд грн. Її було повернуто до бюджету, а домогосподарства залишили лише еквівалент 100 кубометрів газу, який можна використовувати в поточному опалювальному періоді.

Тому Вовк запропонував прописати план поступового зниження соціальних норм споживання на три роки вперед, щоб люди могли реально бачити, що їх чекає, і планувати свої витрати на енергоефективні заходи для економії ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, в Україні отримувачі субсидій, які заощадять енергоресурси, за підсумками вже цього опалювального сезону отримають на зекономлену суму кошти для реалізації заходів з енергоефективності.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 років зросте до 8,5 мільйона з 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомили, що в 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалися субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 млрд грн на зазначені цілі, а у 2016 році ці витрати перевищать 40 млрд грн.

Раніше уряд відмовився монетизувати всі невикористані кошти за субсидіями населення, що залишилися через завищені соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг.

Як пояснювалося, два роки тому на опалення 1 квадратного метра за нормативами виділялося 11 кубічних метрів газу. Потім показник знизили до 7 куб м. Тепер норматив становить 5,5 кубометра. При цьому, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, минулої зими споживання було на рівні 5,3 кубометра на 1 кв. м житла.