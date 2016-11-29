Гонтарева розповіла, скільки мільярдів Україна має виплатити кредиторам у 2017 році

Відмова від підтримки Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних донорів обернеться зниженням золотовалютних резервів України і загрожує фінансовій стабільності в країні.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої під час традиційної зустрічі з керівниками 40 найбільших українських банків.

«Вкрай важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом і отримувати фінансування за програмою. Без підтримки МВФ та інших міжнародних донорів золотовалютні резерви вже наступного року почнуть знижуватися, адже в 2017 році нам потрібно не тільки здійснювати платежі за зовнішнім боргом на суму близько 1,6 млрд дол. США, а й повертати МВФ більш як 1 млрд дол. США за програмою stand-by», - наголосила Гонтарева.

За її словами, в цьому разі фінансову стабільність в Україні гарантувати буде неможливо.

Як повідомляв УНІАН, поточний рівень міжнародних резервів України становив 15,2 млрд дол. США, що на 0,3 млрд дол., або на 1,9%, що нижче за показник на початок листопада.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол. – до 13,3 млрд дол. на 1 січня 2016 року.