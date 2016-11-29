Валютні гойдалки: гривня "відвоювала" у долара ще кілька копійок

У вівторок, 29 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,57/25,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк попередив про загрозу стабільності гривні через політичну дестабілізацію в Україні

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,29/27,35 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3993/0,4007 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:30 встановився на рівні 25,6003 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 302 угоди на суму 153,6 млн дол.