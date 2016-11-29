Суд заарештував дві будівлі в центрі Києва у справі про розкрадання грошей "Фідобанку"

Державна фінансова служба за клопотанням прокуратури в рамках розслідування розкрадання коштів неплатоспроможного «Фідобанку» заарештувала дві офісні будівлі в центрі Києва.

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"За клопотанням прокуратури м. Києва та слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фінансової служби в Києві в рамках кримінального провадження за фактом доведення ПАТ «Фідобанк» до неплатоспроможності суд наклав арешт на два офісних приміщення, розташованих на вул. Велика Васильківська в Києві, загальною площею близько 6 тис. кв. м", - йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Києва.

Згідно з повідомленням, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами «Фідобанку» в 2015 році зазначене майно було відчужено комерційній структурі за 170 млн грн. Однак з'ясувалося, що придбання цієї нерухомості відбулося через ланцюг фіктивних компаній за рахунок коштів, які безпосередньо відносяться до активів цього ж банку.

"Злочинні дії службовців фінустанови призвели до нанесення багатомільйонних збитків вкладникам і кредиторам банку, і як наслідок - віднесення його до категорії неплатоспроможних", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Фідобанк» 20 травня. З 20 липня фонд почав процедуру ліквідації банку.

«Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.