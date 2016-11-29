"Бюджет якісний і чесний": Гройсман просить депутатів вчасно ухвалити головний кошторис країни

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав парламент найближчими пленарними тижнями розглянути і ухвалити проект державного бюджету на 2017 рік.

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Про це голова уряду сказав під час відвідин державного підприємства «Антонов».

Прем'єр нагадав, що бюджет був поданий до парламенту вчасно, а його параметри - реалістичні й чесні. На думку Гройсмана, парламент має консолідуватися і ухвалити бюджет.

«Ми направили бюджет для голосування у другому читанні. Бюджет якісний і чесний, - сказав глава уряду. - Зараз бюджет у парламенті. Ми виходимо на те, щоб найближчими пленарними тижнями вийти на його розгляд. Це бюджет розвитку і стабілізації».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вперше за кілька останніх років своєчасно - 15 вересня, подав до парламенту проект державного бюджету України на 2017 рік. Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%, дефіцит бюджету на рівні 3% ВВП.

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20 жовтня Верховна Рада України ухвалила проект держбюджету на 2017 рік у першому читанні і подала до другого читання понад 1000 поправок на загальну суму близько 900 млрд грн.

9 листопада Кабмін завершив обробку запропонованих змін і подав проект бюджету до другого читання. Доходи держбюджету встановлено на рівні 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше від показника за попереднім проектом.

Видатки в оновленому проекті встановлено в сумі 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше за попередній показник.

Граничний рівень дефіциту залишився на колишньому рівні - 77,5 млрд грн.

Як і раніше, граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.