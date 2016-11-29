Нацбанк планує випуск власних електронних грошей

Про це повідомила керівник проектів і програм управління стратегії та реформування банківської системи НБУ Юлія Лях під час круглого столу в Києві.

«У рамках проекту Cashless economy ми аналізуємо можливість побудувати на базі платіжної системи «Простір» інноваційну, високоефективну і гнучку платформу, на базі якої буде із використанням технології Blockchain впроваджено електронну грошову національну одиницю», - зазначила Лях.

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За її словами, цей проект вже стартував і розрахований до 2020 року, але його перші результати можна буде побачити вже наступного року.

Довідка УНІАН. Національна платіжна система «Простір» (раніше - Національна система масових електронних платежів або НСМЕП) – це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, платіжною організацією якої є Національний банк України.